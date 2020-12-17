Dijital müzik platformu 2020'nin en çok dinlenen parçalarını listeledi

Dijital müzik platformu fizy, kullanıcılarının 2020'de en çok dinlediği parçaların listelerini yayınladı.

35 milyondan fazla şarkı içeren Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, 2020'de kullanıcılarının en çok dinlediği parçaların listelerini hazırlayarak, 'fizy Zaman Tüneli 2020' adıyla yayınladı. Listede her kullanıcının yıl boyunca dinlediği müziklere dair istatistikler de yer alırken, kullanıcıların en çok dinlediği şarkı, sanatçı, albüm gibi bilgiler infografik olarak sunuldu.

LİSTELER YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİYLE HAZIRLANDI

İnfografiğin yanında kullanıcının sene içerisinde en çok dinlediği şarkılardan oluşan kişiye özel bir çalma listesi de bulunuyor. Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan listeler, kullanıcıların fizy ana sayfalarında yayınlanıyor.