Fizy İstanbul Müzik Haftası konserlerle devam ediyor

İSTANBUL - Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, kendi tarzının en başarılı isimlerini ağırladı. Eda Baba, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve manga ile yükselen enerji, pop müziğin kralı Kenan Doğulu ile doruk noktasına ulaştı.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve 200 bini aşkın müziksevere unutulmaz anlar yaşatan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu sene de genç yeteneklere programında yer verirken, efsane isimleri de sevenleriyle buluşturmayı ihmal etmiyor. Dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile hayata geçen müzik haftasında pop müziğin yıldız isimleri sahnedeydi.

Türk pop müziğinin en güçlü seslerine ayrılan gün; eski Bando grubundan tanıdığımız Eda Baba ile başladı. Ardından sevilen şarkılara yaptığı farklı düzenlemeler ve akapella videolarıyla YouTube'ta yıldızı parlayan Ekin Beril sahnedeydi. Beril'in ardından 'Akşam Güneşi' isimli şarkısıyla ses getiren Gökcan Sanlıman müzikseverlerle buluştu ve 'Açık Saçık', 'Serseri Kalp' ve 'Yeter' gibi şarkılarını seslendirdi. Festivalin en genç isimlerinden olan Sena Şener'in büyüleyici sesine festival katılımcıları da eşlik etti.

Ev konserleri serisiyle keşfedilen ve son yılların en güçlü kadın vokallerinden biri olarak gösterilen Kalben ise 'Çakmak' şarkısı ile sahneye çıktı. Seyirciyle sıcak bir iletişim kuran sanatçı; 'Saçlar', 'Sonsuza Kadar', 'Yara' şarkılarını seslendirdi. Beste ve sözleriyle dinleyicilerin kalbinde ayrı bir yer edinen ve festivalin merakla beklenen isimlerinden Gökhan Türkmen ise; 'Dene', 'Taş', 'Yan Sen' ve en sevilen hitlerinden 'Lafügüzaf'ı seslendirerek sevenleriyle buluştu.

Festivalin bir diğer heyecanla beklenen ismi maNga ise, en sevilen şarkısı 'Bir Kadın Çizeceksin' ile festival seyircisinin coşkusunu en üst seviyeye taşıdı. Grup; 'Dünyanın Sonuna Doğmuşum', 'Yine Yeni Yeniden', 'Dursun Zaman', 'Cevapsız Sorular' şarkılarıyla müzikseverlere unutamayacakları bir konser yaşattı.

Volkswagen Arena'daki müzik maratonunun ikinci gecesine damgasını vuran isim ise, pop müziğin yıldız ismi Kenan Doğulu oldu. Sanatçı, 'İlk Adımı Sen At' şarkısıyla sahneye çıktı ve 'Yaparım Bilirsin', 'Sımsıkı Sıkı Sıkı', 'Hiç Bana Sordun mu', 'Kandırdım' ve 'Ben Güzelden Anlarım' gibi unutulmaz hitlerini sevenleriyle birlikte söyledi. Gecenin sürprizi ise Kenan Doğulu'nun maNga'nın solisti Ferman Akgül ile yaptığı düet oldu. 'Çakkıdı' şarkısını seslendiren ikili, seyirciye hiç beklemediği bir sürpriz yapmış oldu. Türkiye'de pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Kenan Doğulu, sahne şovu ve güçlü yorumuyla festival katılımcılarının hafızalarına kazınacak bir performansla güne imzasını attı.

Müziğin en iyi isimleri fizy İstanbul Müzik Haftası'nda

Festivalin son günü 9 Kasım Cumartesi, rock ve metal müziğin duayenleri sahnede olacak. Pilli Bebek'le başlayacak gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram'ın ardından Teoman ile son bulacak. Konserlerin ardından Volkswagen Arena'da DJ Nikki Wild ve Shantel; Kadıköy Sahne'de ise DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge 90'lar Türkçe Pop Party ile festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

Pentagram ile heavy metal konuşulacak

9 Kasım Cumartesi konserlerin hemen öncesinde heavy metal müziğin duayen ismi Pentagram'la gazeteci Sinem Vural, Ülkemizde Heavy Metal Müziğin Serüveni başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Etkinlik 15.30'da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

fizy İstanbul Müzik Haftası Programı

9 Kasım Cumartesi/ Volkswagen Arena

17.00 Pilli Bebek

18.00 Moğollar

19.00 Norm Ender

20.30 Pentagram

23.30 Teoman

After Party: DJ Nikki Wild ve Shantel

9 Kasım Cumartesi/ Kadıköy Sahne

22.30 90'lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge