Müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası'na geri sayım başladı.

fizy'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, 4 Kasım'da Türkçe müziğin en iyi isimlerine ödüllerin verileceği fizy Müzik Ödülleri Töreni ile başlayacak.

Bu yıl 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü'ye Onur Ödülü verilecek. Aynı gece Haluk Levent, efsane grup ile aynı sahneyi paylaşacak ve Yeni Türkü şarkıları söyleyecekler.

Müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak.

9 Kasım'a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl festival, IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin diğer müzik mekanlarına yayılacak.

Popüler müziğin en iyileri fizy İstanbul Müzik Haftası'nda

Her yıl festival programıyla seyircinin heyecanla beklediği bir haftaya dönüşen fizy İstanbul Müzik Haftası'nda bu sene, rap müziğin yükselişi göz ardı edilmedi ve 7 Kasım Perşembe günü rap müziğe adandı.

Ceza başta olmak üzere sahnede, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben gibi bu tarzın önde gelen isimleri sahnede olacak. Aynı akşam Feridun Düzağaç IF Performance Hall Beşiktaş'ta, Gaye Su Akyol ise Moda Kayıkhane'de sevenleriyle buluşacak.

8 Kasım Cuma günü Kenan Doğulu başta olmak üzere sahnede önemli isimler olacak. Ayrıca maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba da Volkswagen Arena'da pop müzikseverleri için sahne alacak.

9 Kasım Cumartesi günü ise, rap ve pop müziğin ardından Türkiye'de en çok dinlenen müzik tarzı olan rock müziğin duayenleri sahnede olacak. Teoman, Haluk Levent, Moğollar, Pentagram, Pilli Bebek ve Norm Ender, festivalin son gününde müzikseverlerle buluşacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası Programı şöyle:

"6 Kasım Çarşamba günü Ozbi ft. Gülce Duru - IF Performance Hall Beşiktaş, 7 Kasım Perşembe günü Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva - Volkswagen Arena, Feridun Düzağaç - IF Performance Hall Beşiktaş, Gaye Su Akyol - Moda Kayıkhane, 8 Kasım Cuma günü Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba - Volkswagen Arena, 9 Kasım Cumartesi günü Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek - Volkswagen Arena, 90'lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge - Kadıköy Sahne."