Fizyomer ile Eskişehir Sağlık-Sen arasında indirim anlaşması - Son Dakika

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Eskişehir Sağlık-Sen arasında indirim için protokol imzalandı.

Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar arasında imzalanan protokol ile birlikte Eskişehir Sağlık Sendikasını kapsayan üyeler Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.

Protokol sonrası konuşan Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Sağlık-Sen üyelerimize özel Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile indirim anlaşması imzaladık. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandeminin zor şartları altında hizmet veren sağlık çalışanlarımızın sosyal anlamda her kulvarda destek olmaya çalışıyoruz. Bu minvalde alanında uzman sağlık çalışanları ve profesyonel hizmet standartları ile ilimize ve bölgemize kaliteli hizmet veren Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile üyelerimiz adına indirim anlaşması imzaladık. Hayırlı olmasını dilerim" dedi

Protokol hakkında konuşan Fizyomer Şirket Müdürü Recep Balcılar ise "Yapılan protokol ile Eskişehir Sağlık Sen üyelerine indirim uyguladık. Bu protokol ile Eskişehir Sağlık-Sen üyeleri ve 1. derece yakınları indirimli olarak faydalanabilecek. Fizyomer ekibi olarak en iyi hizmeti vereceğimize inanıyor hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR