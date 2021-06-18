Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz - Son Dakika

Skolyoz hastalığının tedavi yöntemlerine dair bilgi veren Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, skolyozun üç boyutlu hastalık olduğunu belirtti. Hussain, "Bu yüzden tedavide üç boyutlu spesifik egzersizlerini kullanıyoruz. Hastalara bu egzersizleri öğretip disiplin ve sabırla çalışarak düzelmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Omurganın sağa veya sola eğrilmesi sonucu skolyoz oluşur. Skolyoz tedavi yöntemlerinden birinin skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları olduğunu ifade eden Emsey Hastanesi'nde Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, hastalara skolyoz tedavisine yönelik birçok egzersiz metodları uyguladıklarını söyledi. Özellikle schroth metodunu kullandıklarını belirten Hussain, "Yapılan egzersizlerle duruş çalışması, 3 boyutta düzeltmeler, solunum paterninden ve omurgada core kaslarını kuvvetlendirecek egzersizlerden faydalanıyoruz" diye konuştu.

"AÇIYI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yetişkinler ile gençlere uygulanan tedaviler arasında farklar olduğunu ifade eden Fizyoterapist Büşra Hussain, "Ergenlerdeki skolyoz teşhisine özellikle önem veriyoruz. Teşhisi mümkün olduğunca erken yaş ve açılarda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Skolyozun ilerleyici bir hastalık olduğunun altını çizen Hussain, açının ilerleme hızı yavaşladığında, açıyı düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Skolyozda düşük açılarda 3 boyutlu egzersiz tedavisi uyguladıklarını ifade eden Hussain orta dereceli açılarda ise egzersiz ile korse tedavisini bir arada uyguladıklarını, ilerleyen yüksek açılarda ise cerrahi tedavi önerdiklerini belirtti. Hussain, "Skolyoz ilerleyici rahatsızlık olduğu için konservatif tedavi ile hızını kesmeye çalışıyoruz. Eğer bunu kontrol edebiliyorsak açı seviyesini düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİ YÖNTEMLERİ"

Yetişkinlik dönemindeki skolyozda kişilerde ağrı, hareket kısıtlıkları veya açının artışına bağlı olarak denge kayıpları olabildiğini belirten Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, çeşitli manuel terapi yöntemleriyle hastadaki ağrıları azaltılıp beraberinde 3 boyutlu skolyoza spesifik egzersizlerle hayat kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

"SOLUNUMLA DÜZELTME SAĞLAYABİLİYORUZ"

Kişilerde skolyoz oluştuğunda vücutlarına olan farkındalıklarının azaldığını belirten Büşra Hussain, "Schroth metodunun içinde bulunan 3 boyutlu düzeltici egzersizler ve rotasyonel egzersizlerini hastaya uyguluyoruz. Solunumdan faydalanıp düzeltme sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde core kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapmalarını istiyoruz. Duruş eğitimleri veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrasında gelen vakalar olduğunu ifade eden Hussain, "Bu hastalarda cerraha bağlı olacak şekilde istenilen düzeltmeler, omurga esnekliği sağlanabilir. Cerrahın gerçekleştirdiği belirli orandaki düzeltmeleri biz, egzersizlerle destekleyebiliyoruz. Hastaya duruş farkındalığı kazandırabiliyoruz. Burada da cerrah ve fizyoterapist ilişkisi önem taşımaktadır" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY DİSİPLİN VE SABIR"

Rehabilitasyon uygulamalarının sabır ve disiplin gerektirdiğini ifade eden Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, ortalama 6 ay ile 1 yıl arasındaki düzenli çalışmalarda başarı elde edilebileceğini söyledi. Asıl önemli olan şeyin çocuklara yapması gerekenleri anlatmak olduğunu vurgulayan Hussain şunları söyledi:

"Çocuklar haftada bir veya iki defa olmak üzere yanımıza geliyorlar. İlerleyen derecedeki hastaları ise daha sık tedaviye çağırabiliyoruz. Ortalama 15 seansta çocuklara egzersizleri öğretiyoruz. Sonrasında ise tedaviye kontrollerle devam edebiliyorlar. Disiplinli çocuklarda başarı elde ediyoruz, fotoğraflarını gördükçe mutlu oluyorlar. 'Düzelmişim' diyebiliyorlar."

AİLELERE UYARI: ÇOCUKLARINIZI KONTROL EDİN

Ailelere çocuklarını ara ara kontrol etmelerini öneren Hussain, "Adet dönemi ve öncesi kız çocuklarınızı özellikle kontrol edin. Asimetrisi var mı, omuzlar arası eşitsizliği var mı, kürek kemiklerinde, bel seviyelerinde eşitsizlik var mı? Çünkü çocuklar bir anda uzadığı için skolyoz derecesinde üç ayda 20 dereceye varan artışlar gözlemlenebiliyor. Ayrıca tedavi için mutlaka iyi ekip bulunmalıdır. Skolyoz tedavisi bir ekip işidir. Omurga cerrahı, fizyoterapist,ortez protez teknikeri, anne baba ve çocuk uyum içinde olmalıdır" diye konuştu.