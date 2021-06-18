Üye Girişi
Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz - Son Dakika

Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz

18.06.2021 10:54
Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz, System.String[]

Skolyoz hastalığının tedavi yöntemlerine dair bilgi veren Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, skolyozun üç boyutlu hastalık olduğunu belirtti.

Skolyoz hastalığının tedavi yöntemlerine dair bilgi veren Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, skolyozun üç boyutlu hastalık olduğunu belirtti. Hussain, "Bu yüzden tedavide üç boyutlu spesifik egzersizlerini kullanıyoruz. Hastalara bu egzersizleri öğretip disiplin ve sabırla çalışarak düzelmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Omurganın sağa veya sola eğrilmesi sonucu skolyoz oluşur. Skolyoz tedavi yöntemlerinden birinin skolyoza yönelik spesifik egzersiz uygulamaları olduğunu ifade eden Emsey Hastanesi'nde Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, hastalara skolyoz tedavisine yönelik birçok egzersiz metodları uyguladıklarını söyledi. Özellikle schroth metodunu kullandıklarını belirten Hussain, "Yapılan egzersizlerle duruş çalışması, 3 boyutta düzeltmeler, solunum paterninden ve omurgada core kaslarını kuvvetlendirecek egzersizlerden faydalanıyoruz" diye konuştu.

"AÇIYI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yetişkinler ile gençlere uygulanan tedaviler arasında farklar olduğunu ifade eden Fizyoterapist Büşra Hussain, "Ergenlerdeki skolyoz teşhisine özellikle önem veriyoruz. Teşhisi mümkün olduğunca erken yaş ve açılarda gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Skolyozun ilerleyici bir hastalık olduğunun altını çizen Hussain, açının ilerleme hızı yavaşladığında, açıyı düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Skolyozda düşük açılarda 3 boyutlu egzersiz tedavisi uyguladıklarını ifade eden Hussain orta dereceli açılarda ise egzersiz ile korse tedavisini bir arada uyguladıklarını, ilerleyen yüksek açılarda ise cerrahi tedavi önerdiklerini belirtti. Hussain, "Skolyoz ilerleyici rahatsızlık olduğu için konservatif tedavi ile hızını kesmeye çalışıyoruz. Eğer bunu kontrol edebiliyorsak açı seviyesini düşürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİ YÖNTEMLERİ"

Yetişkinlik dönemindeki skolyozda kişilerde ağrı, hareket kısıtlıkları veya açının artışına bağlı olarak denge kayıpları olabildiğini belirten Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, çeşitli manuel terapi yöntemleriyle hastadaki ağrıları azaltılıp beraberinde 3 boyutlu skolyoza spesifik egzersizlerle hayat kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

"SOLUNUMLA DÜZELTME SAĞLAYABİLİYORUZ"

Kişilerde skolyoz oluştuğunda vücutlarına olan farkındalıklarının azaldığını belirten Büşra Hussain, "Schroth metodunun içinde bulunan 3 boyutlu düzeltici egzersizler ve rotasyonel egzersizlerini hastaya uyguluyoruz. Solunumdan faydalanıp düzeltme sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde core kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapmalarını istiyoruz. Duruş eğitimleri veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrasında gelen vakalar olduğunu ifade eden Hussain, "Bu hastalarda cerraha bağlı olacak şekilde istenilen düzeltmeler, omurga esnekliği sağlanabilir. Cerrahın gerçekleştirdiği belirli orandaki düzeltmeleri biz, egzersizlerle destekleyebiliyoruz. Hastaya duruş farkındalığı kazandırabiliyoruz. Burada da cerrah ve fizyoterapist ilişkisi önem taşımaktadır" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY DİSİPLİN VE SABIR"

Rehabilitasyon uygulamalarının sabır ve disiplin gerektirdiğini ifade eden Osteopat Fizyoterapist Büşra Hussain, ortalama 6 ay ile 1 yıl arasındaki düzenli çalışmalarda başarı elde edilebileceğini söyledi. Asıl önemli olan şeyin çocuklara yapması gerekenleri anlatmak olduğunu vurgulayan Hussain şunları söyledi:

"Çocuklar haftada bir veya iki defa olmak üzere yanımıza geliyorlar. İlerleyen derecedeki hastaları ise daha sık tedaviye çağırabiliyoruz. Ortalama 15 seansta çocuklara egzersizleri öğretiyoruz. Sonrasında ise tedaviye kontrollerle devam edebiliyorlar. Disiplinli çocuklarda başarı elde ediyoruz, fotoğraflarını gördükçe mutlu oluyorlar. 'Düzelmişim' diyebiliyorlar."

AİLELERE UYARI: ÇOCUKLARINIZI KONTROL EDİN

Ailelere çocuklarını ara ara kontrol etmelerini öneren Hussain, "Adet dönemi ve öncesi kız çocuklarınızı özellikle kontrol edin. Asimetrisi var mı, omuzlar arası eşitsizliği var mı, kürek kemiklerinde, bel seviyelerinde eşitsizlik var mı? Çünkü çocuklar bir anda uzadığı için skolyoz derecesinde üç ayda 20 dereceye varan artışlar gözlemlenebiliyor. Ayrıca tedavi için mutlaka iyi ekip bulunmalıdır. Skolyoz tedavisi bir ekip işidir. Omurga cerrahı, fizyoterapist,ortez protez teknikeri, anne baba ve çocuk uyum içinde olmalıdır" diye konuştu.


Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz
Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor 10:59 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak 10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü 08:23 İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım 07:45 Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım

Son Dakika Haberleri
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:02 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
10:33 İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
10:32 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar
10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi         
11:03
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:02
Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak         
10:57
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
07:49
Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı         
01:15
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı         
21:43
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor         
18:12
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:12:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fizyoterapistten skolyoz açıklaması: Üç boyutlu egzersizlerle tedavi sağlıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement