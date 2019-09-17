FKA, 16 projeden 8'ini kabul etti

Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) Teknik Destek Programı kapsamında yapılan 16 başvurudan 8'i kabul edildi.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılı temmuz ve ağustos döneminde Teknik Destek Programı kapsamında yapılan 16 başvurudan 8'i kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesini kurum olarak hedeflediklerini belirtti.

Başvurular sonucunda 8 projenini başarılı bulunduğunu ifade eden Yoğunlu, "Gerek uygulanacak eğitimler gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleriyle programımıza başvuran bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Teknik destek programımız yıl boyunca başvuruya açık." dedi.