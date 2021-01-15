FKA'dan destek alacak yatırımcılara eğitim verildi - Son Dakika

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarına çevrimiçi eğitimler verildi.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FKA'dan destek almaya hak kazananlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevrimiçi eğitim verildi.

Eğitim programında konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programını kapsamında TRB1 Bölgesindeki Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerine aktarılması planlanan kaynak miktarının 16,5 milyon lira olduğunu bildirdi.

Desteklenecek projelerle yaklaşık 22 milyon liralık yatırımın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü aktaran Yoğunlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasının yanında turizm açısından da hak ettiği noktalara taşıma hedeflerimiz bulunuyor. Mali destek programımızın bir amacı da Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesini sağlamaktır. İnşallah başarılı bulunan projelerimiz faaliyete geçtiğinde illerimize, bölgemize ve ülkemize sosyal, ekonomik ve turizm anlamında önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum."