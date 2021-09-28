FKA'DAN DESTEK ALDI, KURDUĞU AYAKKABI FABRİKASIYLA 25 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'da 20 yıl ayakkabı sektöründe çalıştıktan sonra memleketi Genç ilçesine dönen Taner Döner (40), Fırat Kalkınma Ajansı'ndan aldığı destekle ayakkabı fabrikası kurdu. 25 kişinin istihdam edildiği fabrikada günde 400 çift üretilen ayakkabılar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Genç ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a taşınan ve ayakkabı sektöründe çalışan Taner Döner, memleketine geri dönerek ayakkabı sektöründe çalışmaya devam etti. Fırat Kalkınma Ajansı'ndan 700 bin TL sigorta ve gider desteği alan Döner, 25 kişinin istihdam edildiği bir ayakkabı fabrikası kurdu. Günde 400 çift üretilen ayakkabılar, Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Birçok markaya da tedarik sağlayan Döner, üretilen ayakkabı sayısını günde 800'e çıkararak hem çalışan sayısını artırmak hem de yurt dışına ihraç etmek.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ'

Bingöl'de kurulan ilk ayakkabı üretim tesisinin kendisine ait olduğunu belirten Döner, Kurduğumuz fabrikada 25 kişiyle günlük 400 çift ayakkabı üretimi yapıyoruz. Hedefimizde personel sayımızı arttırarak üretimi günlük 800 çifte çıkarmak var. Birçok markalara tedarik de sağlıyoruz. Yaptığımız üretimle hem istihdama hem ilçemize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Aşamalarıyla beraber ürettiğimiz ürünler burada montajlanarak paketleniyor ve müşterilerimize iletiliyor. Üretimin ve istihdamın artmasıyla beraber yurtdışına ihracat yapmayı da hedefliyoruz. Şimdilik ülke içine üretim yapıyoruz. FKA'dan aldığımız 700 bin liralık sigorta ve gider desteğiyle kurulan tesis, ilgiyle büyüdü ve bugünlere kadar geldi dedi.