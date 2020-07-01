FKA'dan fizibilite desteği

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı başvuruları başladı.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin etkilerini en aza indirmek için çalışma yürüttüklerini, fizibilite programıyla da önceliklerinin imalat sanayinde kurumsallaşma ve ihracatın geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması, tarımsal üretimde katma değerli üretime geçiş sonuç odaklı programının özel amaçlarına ulaşılması ve kamu yatırım projelerine yön verecek nitelikte fizibilite raporlarının hazırlanmasıdır. Toplam 600 bin lira bütçe tahsis edilen 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 40 bin, en çok 100 bin lira tutarında hibe desteği sağlanabilecek. Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olacak. Programa başvuruda bulunmak isteyenler, detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine www.fka.gov.tr adresinden ulaşabilecek."