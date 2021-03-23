FKA'dan gençlere Ücretsiz Yazılım ve Kodlama Atölyesi eğitimi - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de ücretsiz Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi programı yürütülecek.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılına kadar yazılımcı sayısının en az 500 binin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda bir yazılım ekosistemi oluşturulması amaçlanan eğitim, online ortamda, ücretsiz ve toplamda 70 saat sürecek.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, program ile amaçlarının gençlere yeni kariyer fırsatları oluşturmak ve yeni iş olanakları sunmak olduğunu belirtti.

Programı tamamlayan gençler ile firmaları eşleştirip gençlere yeni istihdam alanları oluşturmayı planladıklarını ifade eden Yoğunlu, 12 Haziran ile 1 Ağustos tarihlerindeki eğitimlerin ilk üç ayda en az yüzde 20 oranında istihdam fırsatı sağlanacağını kaydetti.