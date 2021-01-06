FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı - Son Dakika

FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı

06.01.2021 13:25
FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı, System.String[]

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'yi kapsayan TRB1 bölgesindeki, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) teknik ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik "Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı" düzenlendi.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'yi kapsayan TRB1 bölgesindeki, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) teknik ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik "Stratejik Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı" düzenlendi.

Covid 19 pandemisi dolayısıyla online olarak düzenlenen programda, Stratejik Yönetim ve Örgütsel Davranış, 5S, Görsel İşyeri ve Kalite Sistemleri, Yalın Üretim ve Yönetime Giriş, İsraf Bulma ve Yok Etme, Liderlik ve Yönetim Becerileri, Finansal Yönetim, Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi, Profesyonel Davranış ve İletişim, Zaman Yönetimi ve Planlama konuları ele alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin bilgi birikimi ve tecrübeleriyle gerçekleşen programda bir yöneticinin sahip olması ve geliştirmesi gereken yetkinlik alanlarını kapsayan konularla beraber, "Yalın Üretim ve Yönetim", "Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi" gibi konuların detaylarına ve güncel uygulamalarına da yer verildi. İki ay süren ve toplam 60 saat olarak tamamlanan eğitimlerin sonunda gerekli şartları sağlayan katılımcılara katılım sertifikaları verilecek. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, pandemi dolayısıyla online olarak düzenledikleri sertifika programına katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yoğunlu, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilen ve katılımcıların yönetim kabiliyetlerini ve kişisel yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen programın çok verimli geçtiğinin ve katılımcı memnuniyetinin yüksek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ajans olarak bölgemizde bulunan KOBİ'lerimizi sahip olduğumuz destek mekanizmalarıyla mali ve teknik açılardan daima destekledik. Yapılan çalışmalarla KOBİ'lerimizin mali olarak desteklenmelerinin yanında teknoloji, finans, pazarlama vb. konularda eğitim ve danışmanlık desteklerinin KOBİ'lerin performansları üzerinde oldukça etkili olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda Ajansımız gerek mali destekleriyle gerek eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle bölgemizdeki KOBİ'lerin en büyük destekçilerinden olmuştur ve olmaya da devam edecektir." - MALATYA

FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı
FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı
FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı

Tunceli, Malatya, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FKA'dan stratejik liderlik ve etkin yöneticilik sertifika programı - Son Dakika


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