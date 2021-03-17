FKA ile MTÜ arasında işbirliği - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) arasında işbirliği toplantısı düzenlendi.

FKA konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, fakülte dekan ve dekan yardımcıları, akademik personel ile FKA personeli katıldı.

Toplantıdan önce konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ yeni bir üniversite olmasına rağmen önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Karaca, üniversite olarak Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte başarılı projeler yürüttüklerinin altını çizerek, bundan sonra da birlikte benzeri çalışmalara imza atacaklarını ifade etti. Ajansın çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ise ajansın faaliyet alanında bulunan Malatya ve Elazığ başta olmak üzere bölge illerinin sanayide önemli bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesinde sanayi üretiminin en fazla geliştiği il olduğunu kaydeden Yoğunlu, ajans olarak bölge illerimizde imalat sanayisinde ihracatın artırılmasını noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

TRB1 bölgesinin bereketli tarihi topraklar olduğunu dile getiren Yoğunlu, "Bölgemiz tarih, kültürel ve doğa turizmi açısından çok önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Ajans olarak buraların tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizin turizm potansiyelini artırarak ekonomik anlamda illerimize, bölgemize ve ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yoğunlu, bölgenin sanayi ve turizm dışında tarım anlamında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Tarım dünya genelinde giderek önemi artan bir sektör. Ülkemizde de bu anlamda önemli çalışmalar yapılıyor. Bölgemizde Bingöl'de hayata geçirilen süt yatırımı ile tarım ve hayvancılık alanlarında önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler yaşanacaktır, bu anlamda söz konusu yatırımın etkisi ile bölgemizde ortaya çıkacak yeni girişimci alanları ile ilgili ajans ve üniversitelerin ortak çalışmaları olmalıdır. Ajans olarak bölgemizin her alanda kalkınmasına yönelik çalışmalarımızı, üniversitelerimiz başta olmak üzere, paydaşlarımızla birlikte yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MTÜ ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde olduklarına değinen Yoğunlu, FKA Malatya Valiliği ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde 2019 yılında Malatya'da 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı'nı düzenlendiklerini hatırlattı.

Konuşmaların ardından katılımcıların proje önerilerin ele alındığı toplantıda, çeşitli disiplinlerdeki akademisyenler ile Malatya ve bölgenin gelişmesine ve yenilikçilik ekosistemine katkı sağlayabilecek, katma değerli üretime geçişini kolaylaştırabilecek proje fikirleri ve ortak çalışma alanları görüşüldü. - MALATYA