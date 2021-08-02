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FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi - Son Dakika

FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi

02.08.2021 14:02
FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi, System.String[]

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) yaralanıcısı olduğu 4,15 Milyon Euro'luk Avrupa Birliği (AB) projesinde start verildi.

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) yaralanıcısı olduğu 4,15 Milyon Euro'luk Avrupa Birliği (AB) projesinde start verildi.

FKA'nın yararlanıcısı olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında AB tarafından desteklenen "Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu" projesinde start verildi. Proje ile TRB1 Bölgesindeki Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli kadınların ve gençlerin istihdamının artırılması hedefleniyor. Bir otelde düzenlenen proje başlangıç toplantısına, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güre, ajans uzmanları ve ICE EEIG -Türkiye firmasının yetkilileri katıldı.

ICE EEIG Türkiye Direktörü Serdar Dinler, TRB1 Bölgesindeki dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması projesinin konsorsiyum ortakları ve bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle Türkiye'nin gelişimine ilham kaynağı olan FKA ile birlikte projeyi yürüteceklerini söyledi.

Projeyi bu aşamaya getirmek için çok çaba sarf ettiklerini belirten FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, " Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte yürütülen tasarım ve hazırlık sürecinde projeyi bölgede tespit edilen sosyal sorunlara çözümler üretecek şekilde tasarladık. Bölgemizde meydana gelen elim deprem hadisesi ve tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 pandemisi aslında projede hedef grup olarak belirlediğimiz dezavantajlı kişilerin durumunu daha da güçleştirdi. Bu projenin önemini daha da artırdı. İnşallah 26 Temmuz tarihi itibariyle start verdiğimiz projemizin uygulama döneminde yüklenici firmamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve AB Delegasyonu ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalar, dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına girmelerindeki karşılaştıkları engel ve zorlukları aşmalarına yardımcı olacak. Özellikle dezavantajlı illerimiz olan Tunceli ve Bingöl illerimizde genç nüfusun oranı yüksek ve kadınların iş gücü katılım oranı düşük. Bu yüzden bu projeyi yüklenici firmamızla ve kendi ekibimizle birlikte çok iyi bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Projeyi önemsiyoruz. Projedeki yüzde 15'lik ulusal katkıyı ajans olarak biz karşılıyoruz. İnşallah projenin hedeflenen çıktı ve sonuçlarına bölge insanımıza dokunacak şekilde ulaşacağız" diye konuştu.

24 ay sürecek projeyle birçok çıktının sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan "Bu projeyle TRB1 bölgesinde yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında bulunan kadın ve gençlerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, bölgede oluşturulan sinerjiyle dezavantajlı kadın ve gençlerin işgücü piyasasına erişimini artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin artırılması, kadın ve genç istihdamı konusunda farkındalık yaratma etkinlikleriyle çok çeşitli insanlara erişilmesi hedeflenmekte. Gerekli tüm desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Projemizin TRB1 bölgemize ve ülkemize program hedeflerine katkı verecek şekilde başarılı olmasını temenni ediyorum" diye kaydetti. - ELAZIĞ

FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi
FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi
FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi

Avrupa Birliği, Bingöl, Fırat, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FKA'nın 4,15 Milyon Euro'luk AB Projesinde start verildi - Son Dakika Ekonomi


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