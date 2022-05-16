4 ili kapsayan Fırat Turu Destek Programı başladı - Son Dakika
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4 ili kapsayan Fırat Turu Destek Programı başladı

16.05.2022 15:42
4 ili kapsayan Fırat Turu Destek Programı başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de turizmin canlandırılması amacıyla 2022 Yılı Fırat Turu Destek Programı başlatıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de turizmin canlandırılması amacıyla 2022 Yılı Fırat Turu Destek Programı başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren FKA tarafından TRB1 Bölgesinde yer alan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli turizmin canlandırılması amacıyla 2022 Yılı Fırat Turu Destek Programı başlatıldı. TRB1 Bölgesinin yeni bir tur destinasyonu haline getirerek markalaştırmak amacıyla yürütülecek olan programla, bölgenin yeni bir destinasyon olarak tanıtılarak turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin artırılması ile bölgeye gelen tur sayılarının artırılması ve zaman içerisinde süreklilik kazandırılması hedefleniyor. FKA başlatmış olduğu Fırat Turu Programıyla TRB1 Bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Programa ilişkin bilgi veren FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, "İlana çıktığımız programımızla turizm sektöründe yaşanan canlanmanın bölgemizde daha da hareketli olmasını hedefliyoruz. Ajansımız son yıllarda turizme yönelik çok önemli çalışmalara imza attı. Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programımız çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla öncelikle bölgemizdeki trekking rotalarımızı belirledik. Yine düzenlediğimiz programla ülkemizin önemli turizm acentelerini, sosyal medya fenomenlerini bölgemizde misafir ettik. Daha sonra Fırat Turu Projemizi başlattık. Geçen sene projemize pandemi dönemi olmasına rağmen çok sayıda başvuru oldu. Düzenlediğimiz programla bölgemize tur firmaları çok sayıda turist getirdi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bölge illerimizi çok sayıda turist ziyaret etti" dedi.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin tarihi, doğası, kültürel özellikleri ve yöresel lezzetleriyle çok önemli bir turizm değerini içerisinde barındırdığının altını çizen Yoğunlu, "Ajans olarak paydaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla önemli bir turizm destinasyonu olan bölgemizde daha fazla yerli ve yabancı turistin ağırlanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz önemli projelerden biri olan Fırat Turu Projemizi bu yılda başlattık. Programımıza online başvuruları almaya başladık. İnşallah pandeminin etkisinin azalmış olmasının da etkisiyle çok sayıda misafirimizi bölgemizde ağırlamış oluruz. Tur firmalarının başvurularını bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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