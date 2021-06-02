Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Yapıldı - Son Dakika

Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da yapıldı.

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Toplantıya Valimiz Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Tunceli İl Genel Meclis Başkanı Selçuk Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.


Toplantının açış konuşmasını yapan Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık şunları söyledi:


"Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Değerli Basın Mensupları,


Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için Malatya'da bir aradayız.


Toplantımızın başında yönetim kurulumuzda beraber çalıştığımız Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve il genel meclis başkanı olarak göreve başlayan Selçuk Bozkurt'a hayırlı olmasını diliyorum.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkili olan Covid-19 Pandemisine yönelik devletimizin aldığı önlemler ve aşılanmaların artması olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Hastalığın etkisinin azalmasında aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Aşılanma oranları bakımından dünyadaki önemli ülkeler arasında yer alıyoruz. İnşallah yapılan anlaşmalar sonrası gelen ve gelecek olan aşılar ve ülkemizin de geliştirmeye çalıştığı ve Faz-2 çalışmalarına geçilen yerli aşımızın da uygulanmasıyla Pandemiyi hep birlikte geride bırakacağız. Bu süre zarfında sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını ve devletimizin aldığı önlemlere uymalarını değerli vatandaşlarımızdan istirham ediyorum.


Değerli üyeler ve basın mensupları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde genç işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve istihdam edilebilirliklerini artırma hedefi ile ajansımızca uygulanacak olan Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile bölge illerimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ajansımızın Sonuç Odaklı Programları ve Kaynak Verimliliği çerçevesinde etkinliğini artırmak veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması hedefi ile 18 Mayıs tarihinde ilan ettiğimiz 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı'nı toplantımızda değerlendireceğiz.


Değerli Üyeler ve basın mensupları; bölgemizin Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Faaliyetleri kapsamında bölgeye yeni turizm destinasyonlarının kazandırılarak yapılacak tanıtımlarla yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasına katkı sağlayacak ve bölgenin turizmden elde edeceği geliri artırmak amacıyla ajansımız tarafından uygulanacak olan Fırat Turu Projesini toplantımızda ele alacağız.


Toplantımızda ayrıca ajansımızın devam eden faaliyetleri ve diğer gündem maddeleri görüşülecek olup bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız.


Toplantımızın ve kararlarınızın ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. '

Hüseyin Arslan, Kadir Ekinci, Malatya, Fırat, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya'da Yapıldı - Son Dakika
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