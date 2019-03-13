Son Dakika Haberleri: Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli'de Yapıldı

Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli'de Yapıldı

42 dakika önce

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı.

Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli'de Yapıldı, System.String[]
Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya Valisi Aydın Baruş, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, illerin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Fırat Kalkınma Ajansımızın Mart ayı toplantısı için bir aradayız. Toplantımızın dört ilimize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugünkü toplantı sonrasında aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımıza hem Fırat Kalkınma Ajansımıza hem de memleketlerine sunmuş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Ajansın devam eden faaliyetleri ile bazı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, idari konularda kararlar alınmasının ardından sona erdi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Bingöl, Fırat, Tunceli, Güncel
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