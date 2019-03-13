Fka Yönetim Kurulu Toplantısı Tunceli'de Yapıldı
42 dakika önce
Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı.
Fırat
Kalkınma Ajansı'nın (FKA) 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Tunceli
'de yapıldı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Malatya Valisi Aydın
Baruş, Bingöl Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, illerin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Fırat Kalkınma Ajansımızın Mart ayı toplantısı için bir aradayız. Toplantımızın dört ilimize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugünkü toplantı sonrasında aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımıza hem Fırat Kalkınma Ajansımıza hem de memleketlerine sunmuş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Ajansın devam eden faaliyetleri ile bazı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, idari konularda kararlar alınmasının ardından sona erdi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:23 Kaynak: İHA
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