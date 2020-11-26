FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı - Son Dakika

FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı

26.11.2020 16:51
FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı, System.String[]

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli'de yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli'de yapıldı.

FKA Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli Valiliği ev sahipliğinde Ajans Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyeleri Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Arslan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tunceli TSO Zeynel Açıkgöz ile FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantıları farklı destinasyonlarda ve vilayetlerde gerçekleştirdiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Bugün de doğasıyla, coğrafyasıyla, insanıyla, gerçekten güzel, güzide bir vilayetimiz olan Tunceli'deyiz. FKA kanundan aldığı yetkiyle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizin üretim, yenilikçilik, iç ticaret kabiliyetlerini arttıracak, fiziki ve hizmet alt yapılarını güçlendirecektir. Aynı zamanda Bingöl ve Tunceli illerinde tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek, Yukarı Fırat Havzası Elazığ ölçeğinde turizmin markalaşması ve turistik destinasyonların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi amaçlanarak, bölgemizde turizm ve sanayi alanında önemli eksiklerin giderilerek, toplamda 22 Milyon TL'lik bir yatırım katkısı ile 16,5 Milyon TL'lik kalkınma ajansı desteği gerçekleştirilecek ve bu süreçten illerimize katkı sağlanacak. Yine bugün görüştüğümüz konular arasında, 2020 yılında ajansımızın fizibilite destek programı kapsamında başvuru yapılan projelerimizin değerlendirme sonuçları ele alınacak, 2020 yılında yine bu yıl içerisinde Elazığ sertifikalı fide üretim merkezimizin onaylanması ve görüşülmesi, bilgilendirilmesi gündemimizde olacak" dedi.

Pandemi sürecine de değinen Vali Yırık, "Aynı zamanda son günlerde, son haftalarda pandemik salgının artışı dolayısıyla vatandaşlarımızın, devletimizin, bakanlıklarımızın, göndermiş olduğu tüm genelgelere uygun hareket etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve musluk olarak 3 M olarak adlandırılan kurallara azami riayet ederek, salgının yönetimi, bulaşının azaltılması noktasında, vatandaşlarımızın, insanlarımızın, hemşehrilerimizin azami riayet etmesini istirham ediyoruz. Bunu da burada bir vesile hatırlatmış olalım. Ümit ediyoruz ki, milletimiz, devletimiz, ülkemiz bu salgın illetinden en kısa sürede kurtularak insanlarımızın canlarının yanması artık bir son bulur ve pandemi öncesindeki güzel günlere inşallah tekrar döneriz" diye konuştu.

Toplantı, gündemde olan konuların görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - TUNCELİ

FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı
FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı
FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı
FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı

Yönetim Kurulu, Tunceli, Elazığ, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FKA yönetim kurulu toplantısı Tunceli'de yapıldı - Son Dakika


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