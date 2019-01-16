Fka Yönetimi Bingöl'de Toplandı
1 saat önce
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) yönetim kurulu Bingöl'de toplandı.
Fırat
Kalkınma Ajansı (FKA) yönetim kurulu Bingöl
'de toplandı.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Malatya
, Elazığ
, Bingöl ve Tunceli
valilileri, belediye başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.
Toplantıya başkanlık eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2019 yılının milletimize ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan Karayolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
Bingöl En Az Olay İşlenen İl Oldu
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı