Son Dakika Haberleri: Fka Yönetimi Bingöl'de Toplandı

Fka Yönetimi Bingöl'de Toplandı

1 saat önce

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) yönetim kurulu Bingöl'de toplandı.

Fka Yönetimi Bingöl'de Toplandı, System.String[]
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) yönetim kurulu Bingöl'de toplandı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli valilileri, belediye başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2019 yılının milletimize ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Malatya, Tunceli, Fırat, Bingöl, Güncel
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