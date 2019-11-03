Son Dakika Haberleri: FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı
Son Dakika Güncel FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 'İsrail' çağrısı

FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in sivillere yönelik ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "işgal altındaki sivilleri korumak için uluslararası kararlar ve anlaşmalarla tutarlı tutum takınmaya" davet etti.

FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in sivillere yönelik ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "işgal altındaki sivilleri korumak için uluslararası kararlar ve anlaşmalarla tutarlı tutum takınmaya" davet etti.

FKÖ İnsan Hakları Sivil Toplum Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntülerin basına yansıması üzerine BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'in ihlallerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "işgal devleti güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı şekilde işlediği suçlara maruz kaldığına" dikkati çekilerek, Filistin topraklarında işgal şartlarında yaşamaya çalışan sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kararların, yasaların ve sözleşmelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri'nin, BM Güvenlik Konseyinin ve uluslararası insan hakları sözleşmesini imzalayan tüm ülkelerin "ABD tarafından korunan ve suçları örtbas edilen" İsrail'den tamamen sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "işgal devletinin" liderlerinin Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçları nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.

- İsrail polisi, Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yaratmıştı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayımlanan görüntüye göre, İsrail polisinin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor. Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.

Haber, yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiye neden olmuştu.

İsrail polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce Batı Şeria'da yaşandığı, sebepsiz yere Filistinli gence arkasından ateş açan sınır polisinin görevden alındığı ifade edilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 03:42:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]