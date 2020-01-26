FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz' - Son Dakika Dünya

FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz'

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz

FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği ve İsrail- Filistin sorununu çözmeyi hedefleyen girişimi gelecek salı açıklayacağını söylemesine Filistin'den tepki geldi.


Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erakat, Orta Doğu için barış planı olarak lanse edilen metnin açıklanması durumunda İsrail ile Filistin arasındaki ilişkileri düzenleyen Oslo Anlaşması'ndan çekilmeyi göz önünde bulunduracaklarını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Orta Doğu, Filistin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı
Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]