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FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: 'Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz'
6 saat önce
Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ Genel Sekreteri Saeb Erakat: Trump Orta Doğu planını açıklarsa Oslo Anlaşması'ndan çekiliriz
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği ve İsrail- Filistin sorununu çözmeyi hedefleyen girişimi gelecek salı açıklayacağını söylemesine Filistin'den tepki geldi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erakat, Orta Doğu için barış planı olarak lanse edilen metnin açıklanması durumunda İsrail ile Filistin arasındaki ilişkileri düzenleyen Oslo Anlaşması'ndan çekilmeyi göz önünde bulunduracaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:58
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