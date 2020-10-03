FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: "ABD ve İsrail, Filistin'de seçim yapılmasını istemiyor" - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD ve İsrail'in, Filistin'de seçim yapılmasını istemediğini belirtti.

Ureykat, "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, işgali reddeden meşruiyeti vurgulamasından ötürü Filistin'de seçim yapılmasını istemiyor. Washington ve Tel Aviv, halkımızın özgürlüğünü reddediyor. Uluslararası meşruiyetle çelişen faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.

Filistinli grupların, ABD ve İsrail'in tehditleri ve meydan okumalarına rağmen ulusal birliği sağlamada başarılı olacağını söyleyen Ureykat, seçim tarihini belirlemek için yönetimden karar çıkacağını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın durduğunu iddia etmesine karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin topraklarını ilhak planlarını sürdürdüğüne işaret eden Ureykat, İsrail'in uygulamalarının ve "Yüzyılın Anlaşması" planının iki devletli çözüm girişimlerini yok ettiğini belirtti.

Ureykat ayrıca bu durumun bölgede kaosun yayılmasına ve kan dökülmesine neden olacağını sözlerine ekledi.

İstanbul'da geçen hafta Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında yapılan toplantının ardından İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaların oy birliğiyle onaylandığını duyurmuştu.

Komite, toplantı sırasında üyelerden Cibril er-Rucub, Ruhi Fettuh ve Azzam el-Ahmed'e, seçimle ilgili kararnameleri mümkün olan en kısa sürede çıkarmak için çalışmaya devam ederek seçim sürecini olgunlaştırma yetkisi vermişti.