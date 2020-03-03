FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan İsrail'deki genel seçime ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan İsrail'deki genel seçime ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan İsrail'deki genel seçime ilişkin açıklama Açıklaması

18 dakika önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun seçimleri önde tamamlamasının "yerleşim birimleri, ilhak ve apartheid sisteminin kazanması" anlamına geldiğini belirtti.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan İsrail'deki genel seçime ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blokun seçimleri önde tamamlamasının "yerleşim birimleri, ilhak ve apartheid sisteminin kazanması" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'de dün gerçekleştirilen seçimlerle ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Ureykat, "Yahudi yerleşim birimleri, ilhak ve apartheid sistem kazanmıştır. Netanyahu, işgalin ve çatışmanın devam etmesinin İsrail'e refah ve ilerleme getireceğine hükmetti ve şiddet sarmalını temellendirmeyi seçti." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun attığı bu adımla birlikte bölgeyi ve burada yaşayan halkları "kılıçla" yaşamaya zorladığını kaydeden Ureykat, bir sonraki adımın Batı Şeria'daki toprakların İsrail'e ilhakı olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ardından Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni İsrail'e "ilhak" etme vaadinde bulunmuştu.

Dün İsrail'de son bir yıl içinde yapılan üçüncü erken genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 60 milletvekili çıkarmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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