FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan Netanyahu-Burhan görüşmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan Netanyahu-Burhan görüşmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan Netanyahu-Burhan görüşmesine tepki Açıklaması

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki göstererek, "Bu, Filistin halkını sırtından bıçaklamaktır.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat'tan Netanyahu-Burhan görüşmesine tepki Açıklaması, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki göstererek, "Bu, Filistin halkını sırtından bıçaklamaktır." dedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu görüşme, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Netanyahu'nun Filistin meselesini tasfiye etmeye, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde olduğu gibi Mescid-i Aksa, Kudüs, Kıyamet Kilisesi ve işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak etmeye çalıştığı bir zamanda Filistin halkını sırtından bıçaklamak ve Arap Barış Girişimi'nden açıkça ayrılmaktır." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Arap meselesi olduğuna dikkati çeken Ureykat, kimsenin çıkarları uğruna Filistin halkının meşru haklarını takas edemeyeceğini belirtti.

FKÖ Genel Sekreteri, Afrika Birliği ülkelerine, Birliğin düzenlediği zirvelerde İsrail-Filistin anlaşmazlığı çerçevesinde alınan; uluslararası hukuka ve meşruiyete dayanan kararları ve değişmez siyasi ilkelerini koruma çağrısında bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, İsrail Başbakan Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmişti.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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