FKÖ'lü yetkili, İngiliz Bakan'la Filistin meselesini görüştü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh, İngiltere'nin Asya ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile Filistin meselesini ele aldı.

FKÖ Yürütme Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İngiliz Bakan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Filistin meselesi, konuyla ilgili bölgesel ve uluslararası düzeyde gelişmeler ile Filistin topraklarındaki saldırılar masaya yatırıldı.

Filistin'e yönelik yardımların durması ve İsrail'in topladığı Filistin vergilerinde yaptığı kesintiler sebebiyle Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali krizden bahseden Şeyh, İsrail'in iki devletli çözümü yok eden her türlü ihlallerinin durması gerektiğini vurguladı.

Şeyh, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve işgalin sona ermesini sağlayacak siyasi ufuk bulunması gerektiğini belirtti.

İngiliz Bakan Milling de ülkesinin Filistin-İsrail arasında iki devletli çözüm tutumunu desteklediğini ifade etti.

İngiltere'nin Asya ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'da tahliye tehdidi altındaki Filistinlilerin bulunduğu konut ve bölgeleri ziyaret etmek için bugün Batı Şeria'ya gelmişti.