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FKÖ Merkez Konseyi 31. dönem toplantıları başladı - Son Dakika

FKÖ Merkez Konseyi 31. dönem toplantıları başladı

07.02.2022 00:19
FKÖ Merkez Konseyi 31. dönem toplantıları başladı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 31. dönem toplantıları Filistinli grupların boykotunun gölgesinde başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 31. dönem toplantıları Filistinli grupların boykotunun gölgesinde başladı.

"FKÖ'nün geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, ulusal projenin korunması ve halk direnişi" temasıyla başlayan ve 2 gün sürecek toplantılarda Filistin meselesi, vatana dönüş ve bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru haklar masaya yatırılacak.

Toplantılar kapsamında ayrıca, istifa eden Selim Zanun'un yerine Ulusal Konseye yeni bir başkan ve FKÖ Yürütme Komitesinde boşalan üyeliklerin yerine de yenilerinin seçileceği ifade edildi.

Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Konstantin Karmaş, toplantıların açılış oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilerin varlığına son vermek için yürüttüğü savaşa uygun cevap verme ve Filistin devletini kurma aşamasına geçmek için fiili önlemler almaya başlamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Karmaş, Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin ihlallerine, halk direnişinin tabanı genişletilerek, İsrail'in bir apartheid devleti olarak sınıflandırılması yönündeki talepleri ve "Uluslararası Ceza Mahkemesi silahını" fırsata çevirerek karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin devletinin hukuki statüsünü güçlendirme ve Birleşmiş Milletler'de (BM) tam üyelik statüsü kazanması yolunda ilerlemeleri gerektiğini belirten Karmaş, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün ulusal birliğe büyük zarar verdiğini vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle toplantıları boykot ediyor.

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Filistin, İstifa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FKÖ Merkez Konseyi 31. dönem toplantıları başladı - Son Dakika


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