Son Dakika Haberleri: Fkö Pompeo'nun Duyurduğu Varşova Zirvesine Karşı Çıktı

Fkö Pompeo'nun Duyurduğu Varşova Zirvesine Karşı Çıktı

4 dakika önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun duyurduğu Varşova zirvesini reddettiğini duyurdu.

Fkö Pompeo'nun Duyurduğu Varşova Zirvesine Karşı Çıktı, System.String[]
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun duyurduğu Varşova zirvesini reddettiğini duyurdu.

FKÖ Yürütme Konseyi üyesi Ahmed Mecdlani Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, ABD'nin önerdiği Varşova zirvesinin İsrail'le doğrudan bir normalleşme anlamına geldiğini belirterek, örgütün konferansı reddettiğini belirtti.

FKÖ'nün konferansı "İsrail işgalinin bitmesi yerine hedefin İran'la mücadele edilmesi için Orta Doğu'da önceliklerin değiştirilme çabası" olarak nitelendirdiğini ifade eden Mecdlani, Arap ülkelerine de konferansa katılmamaları ve Arap barış girişimine bağlı kalmaları yönünde çağrıda bulunmaya karar verildiğini aktardı.

Mecdlani, konferansın ABD'nin İsrail işgali üzerindeki dikkati başka tarafa yöneltme çabası ve ABD liderliğinde İsrail'in de katılımıyla İran'a karşı bölgesel bir ittifak kurma girişimi olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: AA

Dünya
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