Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor

24.07.2022 16:31
Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor

RAMALLAH, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) üst düzey bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ortadoğu'da durmuş durumdaki barış sürecini yeniden başlatma yönündeki her beklentinin engellenmesinden "tam anlamıyla sorumlu" olduğunu belirtti.

RAMALLAH, 24 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) üst düzey bir yetkili Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ortadoğu'da durmuş durumdaki barış sürecini yeniden başlatma yönündeki her beklentinin engellenmesinden "tam anlamıyla sorumlu" olduğunu belirtti. FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Majdalani, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletme yönünde attığı adımlarla ilgili olarak, İsrail'in bu tutumu nedeniyle barış sürecinin "yıllardır koma durumunda olduğunu" ifade etti. Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir radyo istasyonu olan "Voice of Palestine"e (Filistin'in Sesi) konuşan Majdalani, "İsrail, Filistinlilerle yaşanan anlaşmazlığa yerleşim birimleri yoluyla çözüm bularak oldubittiye getirmek istiyor" dedi. Majdalani, "İsrail yönetimi iki devletli çözüm ile barış süreci ve barış görüşmelerinin sürmesini baltalamak için sabit bir stratejik politika benimsedi" diye konuştu. Yetkili, ABD'nin "İsrail'in işgal politikasına her zaman ortak olduğunu hatta suç ortaklığı yaptığını, ayrıca İsrail'e her zaman siyasi ve diplomatik koruma ve sponsorluk sağladığını" belirtti. Majdalani, "Filistin'de birliği yeniden sağlamak ve durumunu her yerde zayıflatan Filistin'deki iç bölünmeye son vermek, Filistin tarafına davasındaki güçlükleri göğüslemesi için güç verecek" dedi. İsrail ve Filistinliler arasındaki doğrudan barış görüşmeleri, İsrail yerleşim birimleri ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulması konusundaki derin anlaşmazlıklar nedeniyle 2014 yılında durmuştu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fkö, Sekteye Uğrayan Ortadoğu'daki Barış Sürecinden ABD'yi Sorumlu Tutuyor - Son Dakika

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