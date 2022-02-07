Üye Girişi
FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi - Son Dakika

FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi

07.02.2022 16:39
FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi başkanlığına, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in adayı Ruhi Fettuh'un seçildiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi başkanlığına, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in adayı Ruhi Fettuh'un seçildiği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen FKÖ'nün Merkez Konseyinin 31. dönem toplantılarında Fettuh, Filistin Ulusal Konseyi başkanlığına, Musa Hadid ile Ali Faysal da başkan yardımcılıklarına seçildi.

Haberde, Fetih üyesi Fehmi ez-Zaarir'in Konseyin genel sekreterliğine seçildiği ifade edilerek, Hadid'in Fetih üyesi, Faysal'ın da Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi olduğu kaydedildi.

FKÖ'nün parlamentosu kabul edilen Ulusal Konseyin Başkanı Selim ez-Zanun, 18 Ocak'ta "özel nedenlerle" başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Fetih Hareketi Ruhi Fettuh'u konsey başkanlığına aday olarak çıkarmıştı.

Filistin Ulusal Konseyinin alt mekanizması sayılan Merkez Konseyinin dün başlayan 31. dönem toplantılarını, FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık ve Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri (Saika), ulusal uzlaşı olmadan düzenlendiği gerekçesiyle boykot ediyor.

Söz konusu toplantıya FKÖ bünyesinde yer almayan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile İslami Cihad Hareketi de katılmıyor.

YORUMLAR
500

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:51:19. #1.13#
SON DAKİKA: FKÖ Ulusal Konseyi başkanlığına Ruhi Fettuh seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement