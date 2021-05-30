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FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı - Son Dakika

FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı

30.05.2021 22:41
FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Mısır'ın, Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferans düzenlenmesi konusunda temaslarda bulunduğunu söyledi.

Mısır'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için yürüttüğü çalışmalar Gazze'nin yeniden imarı konusunda devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Ahmed, Mısır'ın davetiyle bağışçı ülkelerin katılacağı uluslararası bir konferans düzenleneceğini ve Kahire yönetiminin bunun için temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Ahmed, Gazze'nin imarına destek verecek ülkeler belirlenmediği için konferansın tarihinin de henüz netleşmediğini dile getirdi.

Ahmed, Filistin yönetiminin vakit geçirmeden çalışmalara başladığını ve bu amaçla İsrail saldırılarında meydana gelen hasarın tespiti için Gazze'ye bir heyet gönderildiğini aktardı.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Ahmed, ele alınan konular arasında, ateşkesin kalıcı ve Batı Şeria ile Kudüs'ü de içine alacak şekilde kapsamlı hale getirilmesi ve Gazze'nin imarının yer aldığını belirtti.

Ahmed, Kamil başkanlığındaki Mısır heyetinin Gazze'ye yapacağı ziyarette Fetih hareketi de dahil tüm direniş gruplarının katılacağı bir toplantı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunda İsrail'in ardından Ramallah'a geçmişti. Kamil ve beraberindeki heyet son olarak Gazze'yi ziyaret edecek.

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FKÖ yetkililerinden Ahmed, Mısır'ın davetiyle Gazze'nin imarı için uluslararası konferans düzenleneceğini açıkladı - Son Dakika


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