FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed: "Filistin yönetimi ile BAE ilişkileri 2011'den beri kopuk" - Son Dakika

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin 2011'den beri kopuk olduğunu söyledi.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed, Filistin resmi televizyonundaki konuşmasında, Filistin yönetimiyle BAE arasındaki ilişkilerin kopuşunun arkasında birçok sebebin olduğunu, bunların başında ise BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'in izlediği politikalar olduğunu belirtti.

Filistin yönetimiyle BAE arasındaki ihtilafın temelinde Abu Dabi yönetiminin İsrail'le ilişkisinin olduğunu dile getiren Ahmed, "Bu ihtilafı aşmak için çaba sarfettik ama fayda etmedi. Kopuş devam etti. Filistin yönetimi ile BAE ilişkileri 2011'den beri kopuk." ifadelerini kullandı.

Ahmed, BAE'nin ardı ardına yapılan Arap zirvelerinde Filistin halkına yönelik kararları ne siyasi ne de maddi olarak yerine getirmediğini kaydetti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.