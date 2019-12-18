Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis... - Son Dakika
Son Dakika Spor Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis... - Son Dakika Spor

Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis...

6 saat önce

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 18. dakikada Salim ed-Devseri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Flamengo 3 golle final biletini aldı! Bafetimbi Gomis..., System.String[]

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 18. dakikada Salim ed-Devseri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Flamengo, 49. dakikada Giorgian de Arrascaeta, 78. dakikada Bruno Henrique, 82. dakikada Ali el-Bulayhi'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.


El-Hilal'in Perulu oyuncusu Andre Carrillo, 83. dakikada kırmızı kart gördü.


Beşincilik maçını Esperance de Tunis kazandı


Tunus ekibi Esperance de Tunis ise Hamdou Elhouni (3), biri penaltıdan Anice Badri (2) ve Sameh Derbali'nin ağları sarstığı maçta El-Sadd'ı 6-2 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı.Abdülkerim Hasan'ın 24. dakikada kırmızı kart görerek El-Sadd'ı 10 kişi bıraktığı mücadelede, Katar temsilcisinin penaltıdan bulduğu golleri, Baghdad Bounedjah ve Hasan el-Heydus kaydetti.


Turnuvanın diğer yarı final karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Meksika ekibi Monterrey, yarın karşılaşacak. 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Uluslararası Halife Stadı, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:21 
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