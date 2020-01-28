Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı! - Son Dakika Spor

Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı!

6 saat önce

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Flamengo, Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı!, System.String[]

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.


Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Barbosa, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. İtalya ekibinde fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sırasıyla Portekiz'in Benfica takımı ile Santos ve Flamengo'ya kiralanmıştı.


Kulüpten transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Brezilya basını Flamengo'nun Barbosa'nın bonservisi için yaklaşık 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.


Geçen sezon lig ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Flamengo'da 41 maça çıkan Barbosa, kaydettiği 34 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.


Portekiz, İtalya, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:58 
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