Flamengo'nun hocası Jorge Jesus corona virüsüne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Flamengo'nun hocası Jorge Jesus corona virüsüne yakalandı - Son Dakika Spor

Flamengo'nun hocası Jorge Jesus corona virüsüne yakalandı

6 saat önce

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı.

Flamengo'nun hocası Jorge Jesus corona virüsüne yakalandı, System.String[]

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.


Flamengo'dan yapılan açıklamada, Jesus dışında oyuncular ve tüm teknik heyetin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.


Deneyimli teknik adamın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.


Portekizli çalıştırıcı daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:13 
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