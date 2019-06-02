Son Dakika Haberleri: Flamenko Kravatının Önünde Korintliler Tren
Son Dakika Spor Haber

Flamenko Kravatının Önünde Korintliler Tren

1 saat önce

Korintliler takımı, Copa do Brazil'daki Flamengo ile ikinci maçlarında öne geçiyor. Flamengo şu anda toplamda 1-0 öne çıkıyor.

Korintliler takımı, Copa do Brazil'daki Flamengo ile ikinci maçlarında öne geçiyor. Flamengo şu anda toplamda 1-0 öne çıkıyor.
Flamenko Kravatının Önünde Korintliler Tren
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta kombine kartlar satışa çıkıyor Abdullah Avcı açıkladı: Şenol Güneş ile görüşeceğim Trabzonspor'u endişenlediren gelişme! Sosa'ya talip çıtkı Fenerbahçe'de Mesut Özil kampanyası başlatıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flamenko Kravatının Önünde Korintliler Tren
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]