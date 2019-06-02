Flamenko Kravatının Önünde Korintliler Tren
1 saat önce
Korintliler takımı, Copa do Brazil'daki Flamengo ile ikinci maçlarında öne geçiyor. Flamengo şu anda toplamda 1-0 öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06
Korintliler takımı, Copa do Brazil'daki Flamengo ile ikinci maçlarında öne geçiyor. Flamengo şu anda toplamda 1-0 öne çıkıyor.
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