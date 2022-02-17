Flamenko sanatçısı Patricia Guerrero, CRR'de sahne alacak - Son Dakika

Flamenko sanatçısı Patricia Guerrero, İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kendi jenerasyonunun en yetenekli dansçısı olarak uluslararası alanda dikkati çeken Guerrero, "Distopya" adlı gösterisiyle 23 ve 24 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, dansıyla sosyal konulara dikkat çekmeyi amaçlayan sanatçı, sahneye koyacağı "Distopya"nın aynı zamanda sanat yönetmenliğini ve koreograflığını üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Patricia Guerrero, şunları kaydetti:

"Sayısız adaletsizlik karşısında toplumsal bir vicdan yaratmamız gerek. Toplumun ütopyaya doğru attığı her adım distopya üretir. Bu öykünün kahramanı, bireysel kişiliğin olumsuzlandığı, görünüşte ideal bir toplumda, yaşamış ve yaşamakta olduğu hayatı sorgular ve bu yaşamdan dolayı akla gelebilecek her şekilde yargılanır ve kötü muamele görür. Bu içerik derin ve rahatsız edici ancak ışık ve güzellik dolu bir gösteri, seyircinin hikayenin duygusal yükü ile el ele tutuşarak, flamenko, dans ve müziğin keyfini çıkarmasına izin verecek bir gösteri."

Projenin dramaturjisini Dolores Caballero üstlenirken müzik yönetmenliğini ise İspanyol müzisyen Dani de Moron hazırladı.