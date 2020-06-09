"Flamingo cenneti" Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü'nün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Van Gölü'nün 20 kilometre doğusunda yer alan ve her yıl binlerce flamingonun Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Erçek Gölü, onlarca kuş türünü de bünyesinde barındırarak doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen göl, Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerini ve araştırmacıları da ağırlıyor.

İpekyolu Belediyesi de her yıl düzenlediği "Doğu'nun Kanatları Van Erçek Gölü Flamingo Festivali" ile bölgenin tanıtımını yaparak turizme kazandırmayı hedefliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan kararın, ilçe turizminin gelişmesi ve doğanın korunması anlamında önemli olduğunu söyledi.

Belediye olarak bölgenin doğallığının bozulmaması amacıyla gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Aslan, "Kararın alınmasında emeği geçen Tabiat Varlıları Koruma Kurulu İl Müdürlüğümüze, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve kararın onaylanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Erçek Gölü, kuş çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle bölgenin kuş cenneti konumunda. Belediye olarak karara istinaden bölgede üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz." diye konuştu.

Erçek Gölü

Van Gölü'nün "kardeşi" olarak nitelendirilen ve bir set gölü olan Erçek'in, ortalama 18,45 metre derinliği bulunuyor.

Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına yakının görüntülendiği gölde, kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, flamingo, yaz ördeği gibi onlarca kuş türü barınıyor. Göl, yerel türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanları arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapan göl, ulusal ve uluslararası sınıflandırmalarda önemli kuş alanları arasında "B" sınıfı sulak alanlar içinde gösteriliyor.