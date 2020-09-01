'Flamingo cenneti'nde koku rahatsızlık yarattı - Son Dakika

Binlerce flamingonun yer aldığı doğa cenneti Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'ndan bir süredir çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Yaz aylarında özellikle deniz suyu sıcaklığının artması, tuz oranının yükselmesi nedeniyle koku yoğunluğu arttı. Durumdan rahatsız olan bölgede yaşayan vatandaşlar, sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda yayılan kötü koku, çevre sakinlerini rahatsız etti. Vatandaşlar, kokunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi.

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