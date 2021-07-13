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Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri - Son Dakika

Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri

13.07.2021 21:32

Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü'nün Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor.

Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri

KONYA - Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü'nün Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü'nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü'nde ölü olarak bulundu.

Tuz Gölü'nün Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nü adeta flamingo mezarlığına dönüştürdü. Tuz Gölü, son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz Gölünde kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların da yaşamla mücadelesini olumsuz etkiledi. Tuz Gölü kuraklıktan en çok payını alan doğal varlıklardan birisi haline geldi. Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden Mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü'ne gelirken, küresel ısınmanın oluşturduğu etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve yoğun su kullanımı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor.

Bir önceki sene drone ile çekilen görüntülerde bir koloni halinde yaşayan flamingo yavrularının görüntülendiği Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru ve yetişkin flamingo ölümleriyle karşılaşılıyor. Her yaz döneminde Tuz Gölü'nün doğal güzelliğini ve flamingoları gözlemlemek ve fotoğraflamak için Tuz Gölü'ne giden misafirler bu sene hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Tuz Gölü havzasının suyunun bir önceki senelerin aynı dönemine göre oldukça çekildiği gözlemlenirken, yüz binlerce flamingodan da bir tane bile flamingo kalmadığı görüldü.

Konuyla ilgili konuşan doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Öztürk, "Ben bu bölgeye en çok gelen insanlardan birisiyim. Bu bölge, flamingolar anlamında ciddi bir şekilde kuş cenneti olarak anılan bir bölgeydi. Fakat bu sene geldiğimde, kuş cennetinden daha çok kuş cehennemine döndüğünü gördüm. Yüzlerce hatta binlerce flamingo bölgede ölmüş şekilde ve ciddi manada kuş popülasyonu bitmiş şekilde gördüm. Daha önce ben bu bölgeye geldiğimde, bu gördüğünüz alan, sulak bir alandı ama şimdi neredeyse tozan bir nokta haline gelmiş. Şu yaklaşık olarak 10 kilometre içe doğru çekilmiş. Bu bölge olarak ciddi bir alarm olduğunu gösteriyor" dedi.

Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri
Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri

Tuz Gölü, Aksaray, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Flamingo cenneti Tuz Gölü'nde flamingo ölümleri - Son Dakika


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