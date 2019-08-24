Son Dakika Haberleri: Flamingo nüfusu iki kat arttı
Son Dakika Güncel Haber

Flamingo nüfusu iki kat arttı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki flamingo tür izleme projesi kapsamında, 2017 yılında 11 bin 79, geçen yıl 12 bin 746, bu yıl ise 20 bin 381 flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığı tespit edildi.

Flamingo nüfusu iki kat arttı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki flamingo tür izleme projesi kapsamında, 2017 yılında 11 bin 79, geçen yıl 12 bin 746, bu yıl ise 20 bin 381 flamingo yavrusunun yumurtadan çıktığı tespit edildi.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye'de nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan, aynı zamanda 1. Derecede Doğal Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı (ÖDA), Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne sahip Tuz Gölü'nde her yıl yapılan tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonları araştırılıyor. Arazi çalışmalarında doğrudan gözlem, uçak, dürbün, teleskop, tele objektif gibi çeşitli araçlarla gözlemler gerçekleştiriliyor.

- 20 bin 381 flamingo yumurtadan çıktı

Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisini barındıran Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Bakanlık tarafından yapılan "Flamingo Popülasyonlarının Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında, 2016 yılında 9 bin 564, 2017'de 11 bin 79 flamingo yavrusu tespit edildi. Geçen yıl mayıs ve haziran aylarında yapılan arazi çalışmalarında ise 12 bin 746 yavru tespit edilirken, bu yıl bu sayının yaklaşık iki kat artış göstererek 20 bin 381'e yükseldiği görüldü. Çalışmalar sonucu gölde barınan flamingo sayısının her yıl düzenli olarak arttığı belirlendi.

Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir oluyor. Sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor.

Öte yandan, "Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerinin Korunması ve İzlenmesi Projesi" kapsamında flamingoların üreme alanlarında gözlemler ve arazi çalışmaları yıl içinde devam ediyor.

Tuz Gölü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim
Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:25:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flamingo nüfusu iki kat arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]