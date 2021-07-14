Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'nde gerçekleşen Flamingo ölümlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok" ifadelerini kullandı.
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14.07.2021 18:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Flamingo ölümleri Bakanlığı harekete geçirdi! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi: Hazırlanan ilk rapora göre herhangi bir zehirlenme yok - Son Dakika