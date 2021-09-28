FLAMİNGO SÜRÜSÜ İZMİT KÖRFEZİ'Nİ RENKLENDİRDİ - Son Dakika

99 bin TL maaşlı iş ilanı heyecan yaratmıştı! Konsolosluktan keyifleri kaçıracak açıklama

İhanet iddialarıyla sarsılan Bensu ve Hakan'dan kötü haber geldi

Bu telefonları kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp çalışmayacak

Yeni kısıtlamalar gelir mi? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

İzmit Körfezi'nin doğu ucu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde sulak alan ilan edildi. Yaklaşık 150 kuş türü bölgede barınırken, flamingolar göç yolunda bulunan sahile indi. Flamingolar sahilde dibi tarayıp beslenirken, renkli görüntüler oluşturdu. Sahil hattı boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, flamingoları izleyerek fotoğraflarını çekti.

Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar

İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak