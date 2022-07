'Flamingo yavrularında artış gözlemlendi'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, "Geçmişte Konya kanalından Tuz Gölü'ne gelen temiz suyun tarımsal kullanım amaçlı kesilmesi neticesinde flamingo yavrularında, yetersiz beslenmeden dolayı bir kısım ölümler yaşanmıştı; ancak bakanlığımızca alınan tedbirler sayesinde bu yıl yavru sayılarında önemli miktarda artış gözlemlenmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Uçan, Bakan Murat Kurum'un liderliğinde bakanlığın Türkiye'deki flamingo varlığının devamlılığı için her yıl düzenli olarak Tuz Gölü'ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Uçan, şöyle konuştu:

"Üreme, beslenme ve barınma için her yıl Tuz Gölü'ne gelen flamingolar, beslenmek için Tuz Gölü çevresinde bulunan Kulu , Bolluk, Tersakan gibi gölleri de kullanmaktadırlar. Kuluçkadan çıkan flamingo yavruları ise gelişme döneminde Konya kanalı diye tabir edilen kanaldan gelen su ve besin maddeleri ile gelişimini tamamlamaktadır. Geçmişte Konya kanalından Tuz Gölü'ne gelen temiz suyun tarımsal kullanım amaçlı kesilmesi neticesinde flamingo yavrularında, yetersiz beslenmeden dolayı bir kısım ölümler yaşanmıştı; ancak bakanlığımızca alınan tedbirler sayesinde bu yıl yavru sayılarında önemli miktarda artış gözlemlenmiştir. Mevsim normalleri gereği gölü besleyen dere yataklarında su azaldı. Ancak flamingo yavrularının yuvalarında şu an yeterli su mevcut ve bu suyun azalmaması için bölgeyi besleyen kaynakların göle ulaşması için her türlü önlem alınıyor ve ilave su kaynakları için de çalışmalar ilgili kurumlar tarafından sürdürülüyor. Konya kanalından gelen suyun önünün sıcak mevsimlerde, tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz bir şekilde kesilmemesi için bakanlığımızca ilgili bakanlıklar, kurumlar ve belediyelere gerekli uyarılar yapılmıştır. Ayrıca ekiplerimiz bölgede gerekli denetlemeleri aralıksız gerçekleştirmektedir."

Uçan, bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için bakanlığın tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbirleri aldığını ifade ederek, "Bu bağlamda gerek bölge halkı, gerek ilgili kurumlar, gerekse sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha duyarlı olmasını ve bölgenin ekosisteminin devamlılığı için üzerine düşen görevleri yapmasını canı gönülden ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

