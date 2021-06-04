FLAMİNGOLAR HÜRMETÇİ SAZLIĞI'NDA - Son Dakika

KAYSERİ'de Hürmetçi Sazlığı'na gelen flamingolar, bölgede renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Hürmetçi Sazlığı'na gelen flamingoları dronla görüntüledi. Görüntülerdeki çok sayıda flamingo, bölgede güzel görüntüler oluşturdu, sazlığı renklendirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Hürmetçi Sazlığı'nda, bölgenin dronla havadan görüntüleri çekildi. Yoğun insan nüfusuyla birlikte endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nı tercih eden flamingoların görüntüleri, izleyenlerde heyecan yarattı. Baharın gelmesiyle birlikte alana adeta akın eden bu narin misafirlerimiz, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen, meraklı gözlere aldırış etmeden alanı, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyorlar' ifadelerine yer verildi.