Son Dakika Haberleri: Flamingolar Kayseri'de

Flamingolar Kayseri'de

1 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi civarında bulunan Hürmetiçi Sazlığı Sulak Alanı, tabiatın narin kuşları olan flamingolara ev sahipliği yapıyor.

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi civarında bulunan Hürmetiçi Sazlığı Sulak Alanı, tabiatın narin kuşları olan flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl olduğu gibi flamingolar bu yılda, Kayseri'ye sadece 5 km uzaklıkta bulunan, yoğun insan nüfusu ve şehir hayatıyla içiçe olan, Hürmetiçi Sazlığı Sulak Alanını dinlenme ve beslenme alanı olarak tercih etti.

Bu yıl Mart ayının ilk haftasından itibaren alana adeta akın eden flamingolar, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen meraklı gözlere çok fazla aldırış etmeden alanı dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Alan sadece flamingolar için değil diğer birçok kuş çeşidi içinde (büyük akbalıkçıl, sakarmeke, sazdelicesi, kızkuşu, çamurcun, angıt, leylek, gri akbalıkçıl) cazibe merkezi olurken, kuş gözlemciler ve fotoğraf sanatçıları içinde eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Ayrıca alanda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Uluslararası Su kuşu Sayımları'nın bir parçası olarak 60'lı yıllardan beri 15 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında yapılmaktadır.

2019 yılında Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanında kış ortası su kuşu sayımları 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Tarım Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü ve Doğa Araştırmaları Derneği desteği tarafından yapılmıştır. Uzman kuş gözlemcileri ve Kurum personeli ile birlikte sulak alanda gerçekleştirilen sayımda toplam 13 kuş türünden 3929 birey su kuşu sayıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

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