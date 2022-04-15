Flamingolar Kayseri'ye gelmeye başladı - Son Dakika
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Flamingolar Kayseri'ye gelmeye başladı

15.04.2022 16:32
Flamingolar Kayseri'ye gelmeye başladı

Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı, baharla birlikte flamingoları konuk etmeye başladı.

Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı, baharla birlikte flamingoları konuk etmeye başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan sulak alanda flamingo gözlendi.

Endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen Hürmetçi Sazlığı'nı tercih eden flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Baharın gelmesiyle alana adeta akın eden flamingolar, bölgeyi dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Flamingolar Kayseri'ye gelmeye başladı - Son Dakika


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