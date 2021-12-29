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Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi - Son Dakika

Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi

29.12.2021 11:20

Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi Van'da ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü havzasına gelen flamingolardan (allı turna) bazılarının, kar yağmasına rağmen gitmediği görüldü.

Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi

VAN - Van'da ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü havzasına gelen flamingolardan (allı turna) bazılarının, kar yağmasına rağmen gitmediği görüldü.

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası'nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl yoğun kafileler halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü, Çelebibağı sulak alanı, Muradiye Bendimahi sulak alanı ve Gevaş Göründü sulak alanlarını mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Van Gölü Havzası çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Afrika ve İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzasında konaklayan flamingolar, kış mevsimin gelmesiyle aynı güzergaha göç ediyorlar. Son yıllarda zaman zaman kış mevsiminde göç etmediği görülen flamingolar Gevaş Göründü sulak alanını mesken ettiler.

Doğa fotoğrafçıları, "Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Göründü deltasında olduklarını söyledi. Gitmeyen flamingoları çekmek için buraya geldiklerini ifade eden doğa fotoğrafçıları, "Van Gölü doğal güzelliği her zaman görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 5-6 yıldır Göründü Deltasında flamingolar artık göçmüyor. 200'e yakın flamingo burada konaklıyor. Yanında ötücü Kuğular var beyaz Sibirya Kazları var değişik değişik örnekler var. Bütün doğaseverleri Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi
Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi
Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi

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Van Gölü, GÖÇ, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi - Son Dakika
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