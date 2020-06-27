Flamingolar şehrin misafiri oldu - Son Dakika

ANADOLU'da, bozkırın ortasındaki Tuz Gölü'ne ilkbahar aylarında gelip kuluçka dönemlerini geçiren flamingolar, Aksaray kent merkezi girişinde sazlık alanların da günübirlik misafiri oldu. Bu fırsatı değerlendiren fotoğraf tutkunları flamingoları yakından gözlemleyip, fotoğraflarını çekiyor.
Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingolara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ise yaklaşık 21 bin flamingo gölde barınıyor. Flamingoların bazıları ise Aksaray'ın kent merkezi girişindeki, bu yıl yağışlar nedeniyle suyla dolan sazlık alanların misafiri oldu. Flamingoları bu kadar yakından gören fotoğraf tutkunları ise bunu fırsata çevirip, fotoğraf çekti.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğunu belirtti. Günübirlik beslenme ve konaklama için flamingoların sazlık alanlara geldiğini ifade eden Prof. Dr. Darılmaz, "Flamingolar şehre yakın bölgede gün boyu beslenip akşama doğru tekrar tuz gölüne dönüyor. Şehre günübirlik geliş gidişleri ise renkli görüntüler oluşturuyor" diye konuştu.
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