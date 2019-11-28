Son Dakika Haberleri: Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu
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Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, ziyaretçileri yoğun ilgi görüyor.

Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, ziyaretçileri yoğun ilgi görüyor.

Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tavuğu, karabatak benzeri 118'e yakın kuş türü ile birlikte yemlenen flamingolar, kuş gözlemcileri ve doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi. 380 hektarlık alanı kaplayan sulak alan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.


Bodrum, Tuzla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
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