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Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu

28.01.2022 08:36

Son dakika haberine göre Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

Edirne'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, Gala Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Gölün göçmen misafirleri flamingo, kaz ve kuğular da göldeki buzlanma nedeniyle çevredeki çeltik arazilerinde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Geçen haftadan bu yana Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk hava sistemlerinin etkisinde kalan bölgede, özellikle gece saatlerinde soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Kentin yeni aya sağanaklarla gireceği ön görülüyor.

Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu
Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu
Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu
Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu

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Gala Gölü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Flamingoların durağı Gala Gölü, soğuk havada kısmen buz tuttu - Son Dakika
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