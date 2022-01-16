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Flamingoların muhteşem kış dansı - Son Dakika

Flamingoların muhteşem kış dansı

16.01.2022 10:59

Flamingoların muhteşem kış dansı Uğruna Osmangazi Köprüsüne eğim verdiren kuş oteli olarak bilinen Hersek Lagünü ocak ayında flamingo hareketliliği yaşıyor Van ve Tuz göllerindeki kuruma ve çekilme sebebiyle flamingolar Hersek Lagünü'ne akın etti Türkiye'de ilk 12 sulak alan içerisinde yer...

Flamingoların muhteşem kış dansı

Uğruna Osmangazi Köprüsüne eğim verdiren kuş oteli olarak bilinen Hersek Lagünü ocak ayında flamingo hareketliliği yaşıyor

Van ve Tuz göllerindeki kuruma ve çekilme sebebiyle flamingolar Hersek Lagünü'ne akın etti

YALOVA - Türkiye'de ilk 12 sulak alan içerisinde yer alan Hersek Lagünü, bu günlerde kış göçmen kuşlarına ev sahipliği yapmanın hareketliliğini yaşıyor.

Geçtiğimiz yıla göre sayıları 2 katına ulaşan flamingoların uğruna Osmangazi Köprüsüne eğim verdiren kuş oteli olarak bilinen Hersek Lagünü'nünde yaptığı dansları yurt dışından bile görmeye gelenler var. Uzmanlara göre artan flamingo popilasyonunun sebebi ise Van Gölü havzasındaki kuraklık.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla 'Kuş Oteli' olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle de başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin önemli sulak alanı haline geldi. Altınova ilçesi sınırları içerisindeki Hersek Lagünü, bu günlerde daha önce görülmeyen bir hareketlilik yaşıyor.

Hersek Lagünün'deki son hareketliliklerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Bu yıl binin üzerindeki flamingoların geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu bunun sebebinin ise iç bölgelerdeki özellikle Van Gölü ve Tuz Gölü'nde yaşanan kuraklık ve çekilmelerinin olduğunu söyledi.

Yaz aylarında 20 çiftten fazla flamingonun burada ürediği lagünün ÖKA (Önemli Kuş Alanı) olduğunu ifade eden Bülbül, "Flamingolar iç göllerde fazla besin bulamadıkları için lagüne geliyor tabi bu durum bizi mutlu ediyor. Lagüne gelen doğa severler rahatlıkla flamingoları kuş gözlem kulesine çıkıp gözlemleyebiliyor" dedi.

Bugüne kadar bilinen 40 kuş türünün ürediği sulak alan ve çevresinde alana ÖKA (Önemli Kuş Alanı) özelliğini katan karagagalı sumru başta olmak üzere, poyraz kuşu, uzunbacak, küçük halkalı cılıbıt, Akdeniz martısı, gümüş martı, yeşilbaş ördek, bahri, su tavuğu, sakarmeke, dere düdükçünü, sumru gibi su kuşlarının yanında 20 tür ötücü kuşun da alan çevresinde kuluçkaya yattığı biliniyor.

Kuş göçünün etkilenmemesi için Osmangazi Köprüsü'ne kavis verdiren ve son sayımlara göre 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak biliniyor. Marmara'da bulunan az sayıdaki lagünlerden biri olan 152 hektarlık Hersek Lagünü'nde bulunan kuş gözlem kuleside adeta alana ayrı bir renk katıyor.

Alanda bir önceki yıla göre 2 katına çıkan flamingo popilasyonu başta doğa fotoğrafçıları olmak üzere kuş gözlemcileri ile doğaseverlerin dikkatini çekmiş durumda. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kuş fotoğrafçıları lagünde bulunan türleri fotoğraflayıp arşivlerine ekliyor.

Hersek Lagünü'nün geçmişte av alanı olduğunu hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sulak alan olarak da Türkiye'de ilk 12 alan içerisine girdik. Alanımızın en güzel tarafı, küçük bir alan içerisinde metrekareye düşen kuş sayımızın diğer yerlere göre çok daha fazla olması. Kuş türleri arasında bulunan flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu. Bölgede en fazla flamingo popülasyonuna sahip yerlerden birisi haline geldik. Her geçen gün ziyaretçi sayılarımız da artıyor" ifadelerini kullandı.

Flamingoların muhteşem kış dansı
Flamingoların muhteşem kış dansı
Flamingoların muhteşem kış dansı

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Osmangazi, Türkiye, Ocak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Flamingoların muhteşem kış dansı - Son Dakika


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